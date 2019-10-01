即起至10月底，JASONS Market Place任選兩包口味特價350元。（金鴨提供）

成立4年、於今年4月進軍台灣的新加坡零食品牌 – 金鴨 (The Golden Duck) ，於台灣推出新口味「四川麻辣什錦脆片」，將於JASONS Market Place、微風超市上架，單包售價199元台幣，即起至10月底在JASONS 任選兩包口味特價350元台幣。

來自新加坡的金鴨，也是偏向重口味的東南亞零食風，本次推出新口味「四川麻辣什錦脆片」，運用真材實料魚皮、精選菇類、酥脆豆腐皮，佐以四川花椒、茴香、八角、香菜、辣椒、芹菜葉和芝麻等19種以上辛香料，期許讓台灣市場接受，目前也與便利商店爭取上架中。

金鴨集團在2015年於新加坡創立，在2019年成為「米其林指南街頭美食節」（新加坡站）的指定零食，並在香港連續兩年度獲得7-11春節零食類銷售冠軍，目前在15個國家販售，線上購物也可運送至全球70 個國家。今年4月份正式進入台灣市場，至今已售出超過5萬包，零售價也超過1000萬台幣，目前也為 JASONS進口品牌的銷售前3名。

(中時 )