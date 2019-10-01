5566宣布將於12月28日首度在馬來西亞吉隆坡舉辦「SINCE 5566 演唱會」，出道17年的他們日前赴吉隆坡舉行簽票握手會，吸引超過1500名粉絲到場力挺，他們笑說「服務歌迷再累也是值得的。」不過5566預計9月30日返台，卻因為米塔颱風警報的關係，班機不斷延後起飛，發生意外插曲，受困機場7個多小時。

聊起年底的吉隆坡演唱會，5566透露會在內容上做調整，一定給馬來西亞歌迷一個專屬的回憶，而當他們得知演唱會的場館對於演出超時不會罰款之後，立刻放話5566就是以超時出名的，從台北到新加坡，幾乎每場都超時，所以乾脆直接預告大馬場次一定也超時，歌迷高喊：「唱到天亮」。

5566在握手會上聽見馬來西亞的粉絲後援會高唱起〈好久不見〉，讓他們又驚又喜，回憶起2005年來馬來西亞正好是來宣傳《好久不見》專輯，10多年後再聽到歌迷唱這首歌，王仁甫更開心的表示：「我發現這歌寫的真好，10幾年後由你們來唱，太有感覺了。」而當主持人問到歌迷10多年後再看到5566有什麼改變？大家則是異口同聲喊著：「變帥了！」孫協志跟王仁甫都笑說「真正變成熟變帥的只有一個，就是許孟哲。」而許孟哲倒也沒再客氣，直說「這麼講有點不好意思...但確實是喔。」

(中時 )