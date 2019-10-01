三峽大壩工程一年能賺多少錢呢？

台灣人曾經霸氣十足地用現金在美加買房，後來大陸富豪出手更闊綽，華人揮灑現金的豪奢手段令不少洋人咋舌。不過現金交易最近被陸企更加發揚光大，大陸知名的長江電力公司最近用超級驚人的35.9億美元（合台幣1124億）現金，買下了秘魯最大的電力公司Luz del Sur (LDS)。

據《觀察者網》報導，全球水電裝機容量排名第一的中國長江電力股份有限公司（長江電力）正加大在拉丁洲的投資。長江電力今天宣布，以以35.9億美元現金支付的方式，收購秘魯最大電力公司LDS。該公司原屬在紐約交易所上市的桑普拉能源（Sempra Energy）控股，於今年1月起收緊縮國際投資規模後，大批出售在拉丁美洲的能源資產。

長江電力確認收購的消息傳出後，桑普拉能源當天股價上漲2.17%。而LDS在秘魯當地股市單日暴漲41.1%。

長江電力公告稱，雙方已於9月28日簽署《股權收購協定》，收購了LDS的83.64%股權，收購總價35.9億美元，全部以現金支付。

報導說，LDS是秘魯境內最大電力公司，目前負責對首都利馬、瓦羅奇裡省、卡涅特省3個經濟發達省區內的65個區供電，服務涵蓋113.4萬名客戶，其電力經銷配售業務，約占秘魯全國市場的28%。此外該公司還有多項水電相關資產。

而此一收購案的起因竟是因為近兩年來美國加州重大森林火災事故不斷，調查發現多因當地電力設備老舊引起，因此原控股的桑普拉能源被政府要求加強電力安全投資，因而有出售拉美資產之舉。

而出手如土豪的長江電力在購LDS後，可以進一步鞏固「全球水電裝機量王者」稱號。該公司財報顯示，今年上半年營收增長6%至203.63億元人民幣（約900億台幣），淨利潤增長0.59%至85.72億元人民幣（約台幣377億元）。

長江電力此前在德國、葡萄牙、巴西、馬來西亞等全球多個國家運營相關業務，公司水電裝機容量達4549.5萬千瓦，容量為全球排名第一。

而此項現金支付交易應該不會扛著現鈔進行，但可以想像一下35.9億美元現金的規模，若以新版百元美鈔計算，大約重達41.3公噸。而如果是等值台幣千元大鈔，大約重122.3公噸。

(中時電子報)