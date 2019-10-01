美國海軍目前正處於航空母艦最少的時候，好幾艘航艦正在待修當中，所幸情況會開始好轉。美國最大的軍用造船公司亨廷頓英格斯工業(Huntington Ingalls Industries,HII)報告說，喬治華盛頓號航空母艦（USS George Washington,CVN 73）已完成動力系統、裝填燃料等最困難的修復部分，進度已到60%以上，有望在2021年下半年重新服役。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，喬治華盛頓號從2017年進入紐波特紐斯造船廠(Newport News Shipbuilding)進行中期大修，主要工作就是核燃料的再裝填。但是核動力航空母艦的燃料再裝填相當麻煩，必須切開艦體，重新安裝管線，既費時又費錢，當時曾經提議，乾脆提前除役算了，當然這只是說說而已。

喬治華盛頓號在過去2年的時間，除了為它的2座核子反應爐重新添加核燃料之外，也重新更換了600個油箱、數千個閥門，更新泵機和管線等組件。另外也對艦島、桅杆和天線塔，進行了重大的結構更新；升級了4部彈射器和回收裝置，；為軍艦重新塗漆，也更新了螺旋槳軸，安裝了新式螺旋槳。

USS George Washington (CVN 73) Arrives at Newport News Shipbuilding

紐波特紐斯的現役航空母艦計劃副總裁克里斯‧邁納(Chris Miner )說：「我們已經完成最困難的部分，對於我們造船廠的工作人員來說，將喬治華盛頓號從乾船塢送出，看著它重新回到水裡，是一個重要的里程碑。在接下來的24個月，我們還會將它改進成艦隊中最先進的尼米茲級航艦，為它接下來的25年役期做好準備。」。

下一階段，喬治華盛頓號的改裝就偏向輕型設備的部分，比如電子設備、戰鬥系統，機庫和推進系統，這一時期還將致力於改善船上的居住區域，包括船員居住空間、廚房和餐廳。

喬治·華盛頓號是尼米茲級的6號艦，於1986年動工興建，1990年下水，1992年正式服役，2008年，在最後一艘傳統動力航空母艦小鷹號(CV-63,USS Kittyhawk)退役之後，喬治華盛頓號被編入第七艦隊，成為第一艘部署在日本橫須賀的核動力航空母艦，期間當然也受到擔心核能的日本居民的疑慮，不過久而久之也就習慣了。在喬治華盛頓號入塢大修期間，由雷根號(CVN-76 ,USS Ronald Reagan)來接替。

(中時電子報)