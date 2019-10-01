香港藝人何韻詩來台遭潑漆案，總統蔡英文指「一定嚴辦，千萬不要挑戰台灣的民主法治」。僅2天多共計11人到案，將繼續朝組織犯罪方向偵辦。對此，國民黨台北市議員羅智強有感而發：「最可惡的不是暴力，而是對暴力的雙重標準！」

由於，獨派人士每年都挑特定節日向蔣公銅像潑漆，不見蔡英文出面呼籲「千萬不要挑戰台灣的民主法治」。讓人質疑蔡英文是否支持對蔣公銅像潑漆，如今又譴責對何韻詩潑漆，豈不是雙重標準？更別忘記五年前大陸國台辦主席張志軍來台，民進黨發動民眾灑冥紙、潑油漆抗議。當時，蔡英文是說「抗議是權利、維安是責任」，而不是「千萬不要挑戰台灣的民主法治」。一樣的潑漆事件，蔡英文的態度卻180度不一樣。

所以，羅智強強調：「我反對朝何韻詩潑漆，但我更反對那種不可以對何韻詩潑漆，卻可以對張志軍潑漆、可以推到張銘清、可以對馬英九丟書丟鞋的雙重標準！」

(中時電子報)