現在正是無患子果實採收期，收購價從50元到75元不等，嘉義縣民雄鄉中和村社區的自行車步道種植百餘棵無患子樹，1日上午村長何石生與社區發展協會理事何明煌將大家採收曬乾的無患子載到台南，賣給安定的無患子生技公司，所得費用將回饋社區運用。

何石生表示，中和社區多年前打造一條長1.3公里的自行車道，為了綠美化，一側種植無患子樹，另一側種植光臘樹，如今順利成長，由於目前正值無患子的採收期，步道上的無患子沒有採收相當浪費，因此日前動員社區的志工，大家分工合力採收，順利曬乾後，載來安定賣。

1日上午9點多，兼任中和社區發展協會理事長的何石生與何明煌兩人，用小貨車把400多公斤的無患子載到安定，由無患子生技公司負責人王高榮當場秤重收購，共收入數萬元。王高榮表示，社區能夠集合眾人之力採收無患子，由於公司有需要，又可幫助社區，何樂而不為？

何石生說，無患子如果任其掉落，相當浪費，因此才會進行採收，且社區志工一起來，也可以串聯社區的感情。過幾天社區也將在自行車道舉辦活動，邀請社區的長輩走走，並在樹下舉辦餐會，聯絡大家情誼，這筆收入就可用來支出活動的開銷。

(中時 )