芬蘭警方表示，東部城市庫奧皮奧一處購物中心發生暴力攻擊事件，地點在這處中心內一所學校，有一人喪生和10人受傷。

警員在這起事件中曾動用槍枝，有一人遭到逮捕。

警方透過推特表示：「庫奧皮奧（Kuopio）赫爾曼購物中心（Herman）的專科學校內發現一具遺體。」他們沒有透露詳細事發經過，以及為何會發生暴力攻擊。

警方說，出事的是所職業學校，目前情況已經結束，包括凶嫌在內共有10人受傷，有兩位傷者情況嚴重。

有媒體報導，凶嫌是持劍發動攻擊。

(中央社)