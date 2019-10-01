芬蘭專科學校遭暴力攻擊 至少1死10傷 21:052019/10/01 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 芬蘭東部城市庫奧皮奧一處購物中1日心發生暴力攻擊事件，地點在這處中心內一所學校，有一人喪生和10人受傷。(美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 芬蘭警方表示，東部城市庫奧皮奧一處購物中心發生暴力攻擊事件，地點在這處中心內一所學校，有一人喪生和10人受傷。 警員在這起事件中曾動用槍枝，有一人遭到逮捕。 警方透過推特表示：「庫奧皮奧（Kuopio）赫爾曼購物中心（Herman）的專科學校內發現一具遺體。」他們沒有透露詳細事發經過，以及為何會發生暴力攻擊。 警方說，出事的是所職業學校，目前情況已經結束，包括凶嫌在內共有10人受傷，有兩位傷者情況嚴重。 有媒體報導，凶嫌是持劍發動攻擊。 (中央社) #芬蘭 #攻擊 #暴力 #購物中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 印尼11歲女童絕望跳車 屢遭繼父性侵悲劇曝光 - 國際 陸喜迎建政70周年 港人今天瘋這樣穿 - 國際 「通烏門」愈演愈烈 川普喊這人叛國快抓他！ - 國際 不只烏克蘭！川普再爆施壓這國謀私利 - 國際 芬蘭專科學校遭暴力攻擊 至少1死10傷 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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