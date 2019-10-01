Just too good 😂



Well played, @DjokerNole 👏 #NovakGoesSumo 💪 🇯🇵 pic.twitter.com/FE75NjoQl7 — ATP Tour (@ATP_Tour) 2019年9月30日

ATP職業男網現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）第一次參加樂天日本網球公開賽，今天首輪擊敗澳洲選手巴比倫（Alexei Popyrin），而在比賽正式開打前，他也應邀體驗了日本文化，嘗試日本國技相撲。

喬柯維奇不只欣賞了退休相撲選手示範晨間訓練，也踏上土俵親自學習相撲技巧，他說：「這是很棒的經歷，我過去還沒體驗過，相撲是日本最受歡迎的運動之一，我還打電話跟父親說我終於有機會要跟相撲力士相見歡，父親跟我就回想起多年前在家一起看曙太郎的比賽，他是我們最支持的選手。」

站在體積龐大的相撲選手旁邊，連身高188公分、77公斤的喬柯維奇都變得很嬌小，他開玩笑說：「我覺得自己跟相撲選手的身材只有一點點差距，可能需要增重個幾公斤，我就可以準備比賽了，可能比我現在的體型再大個3倍，就會是參加相撲的理想體格。」

(中時電子報)