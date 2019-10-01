秘魯總統畢斯卡拉於30日解散國會並宣布國會改選，國會議員則表決通過暫停他的總統職務，國會與總統之間的對立，深化秘魯的長期憲政危機。

法新社報導，畢斯卡拉（Martin Vizcarra）做此宣布前曾警告，若國會持續阻撓多項反貪腐改革，以及攔阻修改任命最高法院法官的方式，他將解散國會。

而就在電視台轉播他發表聲明後沒多久，秘魯國會以「道德失能」為由，表決通過畢斯卡拉總統停職一年，並任命副總統阿菈歐絲（Mercedes Araoz）代理國家元首。

國會議長奧萊切亞（Pedro Olaechea）表示，國會將於4日會商，考量是否罷黜畢斯卡拉。

談到畢斯卡拉解散國會之舉，反對黨國會議員卡斯蒂約（Jorge Del Castillo）表示：「我們面臨政變，我希望軍警保持中立。」

路透社報導，秘魯軍警於30日晚間重申效忠畢斯卡拉，此前他宣布解散國會，導致數十位國會議員表態力挺副總統，加劇秘魯政治對峙僵局。

稍早前，為終結一年來與國會間的齟齬，畢斯卡拉宣布國會將於明年元月26日改選，並指控右翼的反對派藉著反民主伎倆，阻撓他致力肅貪。

而畢斯卡拉宣布解散國會在國內獲得廣泛支持。近年來爆發的貪腐醜聞，已損及民眾對政黨與機構的信任，國會議員是最被鄙視的政治人物之一。

(中央社)