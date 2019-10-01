彰化縣媽祖祈福文化節，今年由伸港福安宮當爐主，11日至13日登場，安排布袋戲大師黃俊雄演出。（吳敏菁攝）

雙十連假一次來拜13間媽祖神尊！彰化縣媽祖聯合遶境走過12年，去年圓滿完成一輪，今年改以媽祖祈福文化節續辦，企業捐贈600萬元，增添公益，整合觀光產業、文化，首屆由伸港福安宮當爐主，11日至13日登場，並結合附近觀光工廠、景點串聯旅遊動線。

彰化縣媽祖文化節以車隊遶境走過12年，每年編列千萬補助參與宮廟製作帽子、衣服，是否續辦掀爭議，經縣府、文化局和各地方宮廟溝通，決定以發揚地方特色，不僅以宮廟為主體，更整合地方產業和觀光，蛻變創新再出發，經費由企業團體捐助，媽祖祈福文化節注入新內容，繼續為彰化祈福。

這次集結13間媽祖神尊，有祈福踩街、公益晚會，邀請明華園總團孫翠鳳和布袋戲大師黃俊雄演出、並安排藝術大匯演、稜轎腳保平安、廟口市集、擲杯求福氣、安營過五關廟會藝起玩等活動。

彰化縣長王惠美與爐主宮伸港福安宮監察人曾添進等13間宮廟代表與會表示，期許透過祈福文化再創文化新契機，今年王功福海宮擲筊伸港福安宮擔任爐主宮，活動發揚媽祖慈悲精神，公益晚會關懷500戶的邊緣戶，更邀請歌手偶像開唱。

福安宮監察人曾添進表示，福安宮2015年遭祝融之災，今年9月硬體設備重建完成，13尊媽祖來坐鎮「喜上加喜」。

期間規劃「拜媽祖遊彰化」，提供免費接駁車，遊覽自然生態教育中心、蛤蜊兵營、白馬酒莊、興麥蛋捲、台灣優格餅乾學院等景點。

(中時 )