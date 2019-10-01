屏東縣立委第二選區國民黨籍參選人周佳琪。（潘建志攝）

明年選舉屏東縣立委第二選區，由國民黨籍參選人周佳琪挑戰現任民進黨籍立委莊瑞雄。此選區雖是綠大於藍，不過此次被地方認為有機會「綠地變藍天」，除了大環境的關係，日前傳出前台聯黨副秘書長黃昭展考慮參選的消息，讓選情更添變數。

莊瑞雄原為台北市議員，2015年參加潘孟安當選屏東縣長後所空下缺額的立委補選，順利當選，隔年再度當選立委。明年立委選舉由於屏東縣減一席，莊的選區增加了萬丹、泰武﹑竹田、萬巒、潮州等鄉鎮，服務人口一下暴增了10多萬。

莊任職立委4年多來，地方普遍認為和前一任的潘孟安相比，服務強度和力道有落差，加上莊是政論節目的常客，被部分地方人士認為常常找不到人，不夠「接地氣」，甚至連同黨政治人物也無法真心力挺，成為連任最大隱憂。

如今又傳出黃昭展有意投入明年大選，讓莊的選情恐將雪上加霜。黃曾在2014年民進黨立委補選敗給莊，2016年脫黨與莊競爭又落敗。日前有地方人士積極鼓舞黃明年再度出馬，希望在藍綠外有第三選擇。

由於黃的政治立場偏綠，若真的參選恐將造成莊落選，對綠營是重大危機。可堪慰的是，由於莊被歸為民進黨內的「友柯立委」，台灣民眾黨應該不會在此選區提名。

周佳琪是屏東縣議長周典論的二女兒，此次雖有大環境影響加上爸爸的奧援，聲勢看好；但周典論的弟弟周土盛因工程弊案被收押，姪女縣議員周碧雲的樂樂養雞場在地方上鬧得沸沸揚揚，雖和周佳琪並無關聯，卻也影響選民的印象，成為隱憂。

(中時 )