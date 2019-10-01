高市青年局1日掛牌成立，未來將大力協助青年創業，但民進黨議員、側翼組織Wecare高雄質疑局長林鼎超「家財萬貫、含著金湯匙出生」，真能了解青年創業苦？對此，林鼎超晚間澄清，他從退伍後考進中國信託工作，後來投入香港創投，協助青年創業，過程中和大部分的年輕人一樣，都是自食其力、靠自己的力量追夢。

民進黨質疑林鼎超的母親莊明理是大慶證券董事長，父親林建宏為八里國際高爾夫球場總經理，身價上看數十億，「家世背景雄厚的新局長，真能了解基層青年、創業青年的需求嗎？」

林鼎超上午沒有解釋太多，沉潛後晚間決定對外說明真相，他表示，大慶證券是母親娘家的的產業，因家族的關係，母親確實曾經暫時接下大慶證券董事長一職，大概只有半年時間，但目前公司已易主，董事長及經營權均已換人；而父親其實是高爾夫球場的專業經理人，球場擁有人並不是他的父親。

林鼎超說，父母讓他獲得良好的栽培，對此他深深感謝，也感謝父母對他職涯發展的支持，但他從軍中退伍後，並沒有進入大慶證券及相關企業工作，而是選擇自行報考中國信託，在中國信託工作4年半，最後任職的單位是香港分行。

離職後，林鼎超投入香港創投，後來也協助青年創業，那段時間實質投入的公司包含餐飲業、養殖業、電商、生技業、AI咖啡機、文創產業等，除了協助這些產業找資金外，也協助找通路及輔導，現在綠營暗示他沒有輔導創業經驗，「要是真有必要，我也可以找到以前的同事幫忙作證，我只是覺得不要因為這些政治引發的紛爭，去打擾到他們！」

高市府今日宣布正式成立青年局，青創基金明年編列預算3億元，市府青創基金專戶截至9月底為止，無償捐款共有2467.7萬元，如今青年局成立，將開辦青年創業貸款，貸款總額度達7億5000萬元，也將規畫青創資源整合，匯集民間企業、創投事業、天使投資人、加速器、育成中心、私募基金等民間資源，協助高雄青年創業，最終以達成百億青創資金為目標。

(中時 )