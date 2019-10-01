墾丁赤腹鷹過境創新高！根據統計，今年9月恆春半島赤腹鷹過境共24萬6415隻，打破高懸10多年，2004年的紀錄22萬1615隻，創調查31個年度以來歷史新高。墾丁鳥達人蔡乙榮表示，今年天然災害少，赤腹鷹遷徙路線較不受到影響。

根據墾管處調查研究，赤腹鷹南遷的高峰期是在每年9月中、下旬，9月中旬占所有過境量一半以上，下旬則占近1／4。蔡乙榮說，今年鷹況非常好，一般來說單日有萬隻以上過境就算多，今年有多日萬隻以上高峰，及幾日2萬或3萬隻的大高峰。

今年單日最高峰是在23日，有3萬2516隻出海，次高峰則在24日，有3萬2022隻。連續兩日破3萬隻的超多數量，讓觀察的鷹友們驚呼連連，直呼過癮，也為今年打破紀錄奠下基礎。

蔡乙榮說，從1989年開始進行墾丁國家公園秋季赤腹鷹過境數量統計以來，只有3個年度破20萬隻，包括2004年、2017年及今年。今年雖然有颱風經過南部，但未影響遷徙路線，可能是創紀錄的原因。

他說，米塔颱風擦邊台灣後北上，將阻斷遷徙性猛禽越海，預計颱風影響後還有機會出現阻礙後的高峰，是賞鷹的大好時機。赤腹鷹過後緊接著就是灰面鵟鷹過境，賞鷹民眾不要錯過這段黃金時期。

(中時 )