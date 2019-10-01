鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今（1）日說，若郭台銘與親民黨主席宋楚瑜都有時間，不排斥見面聊一聊。對此，親民黨秘書長李鴻鈞表示，有意願的話，幕僚就來彼此聯繫排時間。李鴻鈞也說，總統人選目前都還沒有答案。

郭台銘宣布退出2020總統選舉後，動向引發關注。根據中央社報導，蔡沁瑜上午接受媒體聯訪時表示，郭台銘在國民黨總統初選結束後，有想要主動跟宋楚瑜聯繫，但雙方並未聯繫上。現在郭台銘沒有黨籍束縛，如果大家有時間，不排斥見面聊一聊，但郭陣營未收到宋楚瑜將參選的相關訊息。

「他們想見的話，就請他們來約吧。」李鴻鈞下午接受訪問時說，彼此都是熟悉的朋友，要見面聊聊，也不一定是針對總統大選；李鴻鈞也說，包括前立法院長王金平、台北市長柯文哲，親民黨也都不排除能夠見面聊聊，都歡迎。

談到親民黨將在10月公布總統人選，李鴻鈞說，現在都還沒定調，預計在10月中之後會有結果；至於黨內目前對於這個總統人選是否有何初步共識，他僅表示，目前都還沒有答案。

(中時電子報)