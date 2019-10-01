東山高中在永信杯高女組締造5連霸。（海碩整合行銷提供/陳筱琳提供）

第46屆永信杯全國排球錦標賽今天在台中大甲鐵砧山永信運動公園邁入最後一天賽程，賽事決戰日，所有球員卯足全力，邁向爭奪冠軍的道路。高男組衛冕軍豐原高商展現犀利攻勢，不負眾望，締造6連霸王朝；高女組東山高中則是順利寫下5連霸偉業。

高男組最受矚目的豐原高商，4強戰中先擊敗明德高中，緊接著冠軍戰交手曾文農工，以25比21奮勇搶到首局，次局再度提升攻擊火力，以25比18結束比賽，將永信杯王朝推進至6連冠。

賽後豐商隊長吳國強表示：「非常高興能夠完成6連霸，尤其大家在場上面對強敵，頂住壓力，無所畏懼。」

高女組東山高中在本屆永信杯依然無人能敵，在冠軍戰以25比13、25比17氣走苑裡高中，贏得永信杯五連霸偉業，東山高中教練莊明叡認為：「本場比賽球員表現穩定，接下來迎接高中排球聯賽，我們會返回學校繼續調整不足的地方，力求最佳表現。」

大專組部分，冠軍陣容大洗牌，遠東科大以兩個25比17擊敗上屆冠軍球隊交通大學，在大專男組封王；大專女組中原大學以25比20、25比19，取代靜宜大學摘下后冠。

其餘戰況，國男組、國女組冠軍分別是潭秀國中、雙十國中；五年級男童組、五年級女童組為中庄國小封王，六家國小藍稱后；六年級男童組、六年級女童組由大雅國小藍、六家國小完成二連霸。

(中時電子報)