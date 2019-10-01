香港反送中爆激烈衝突 總統府籲港府開啟對話 21:272019/10/01 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統府發言人張惇涵。(圖/取自張惇涵臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港反送中運動爆發激烈衝突， 總統府今晚呼籲香港政府當局，停止鎮壓手段，儘速並誠意開啟社會對話，落實對港人自由民主的嚴肅承諾，以化解不必要的衝突。 總統府發言人張惇涵今晚表示 ，針對稍早媒體報導香港反送中運動爆發激烈衝突，甚至有參與抗爭的中學生遭港府執法人員開槍致重傷，「我們表達強烈遺憾」。 他說，事實證明，對渴望民主的人民動用國家暴力，只會讓情勢不斷惡化，最終導致悲劇的發生。我們呼籲香港政府當局，停止鎮壓手段，化解不必要的衝突。 (工商 ) #衝突 #香港 #總統府 #反送中 #香港政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港海關搜反送中裝備 全面嚴查台灣旅客行李 14:022019/09/28 兩岸 反反送中立場衝突 高檢署妥適協助處理 17:282019/09/28 社會 929反送中遊行 憂衝突警重兵維安 20:042019/09/28 社會 談反送中 柯P：民進黨要讓恐懼瀰漫全台 20:562019/09/28 政治 鍾小平：韓若參加反送中 小英就七孔流血而亡！ 09:482019/09/30 政治 929反送中遊行 唐湘龍：民進黨虛應故事 00:012019/10/01 政治 反送中延燒過十一 僵局將打破？ 04:102019/10/01 論壇廣場 當年輕人全球串聯街頭 04:102019/10/01 時論廣場 「我們祖輩都是中國人」 陳純甄批反送中挨轟 08:072019/10/01 娛樂 反送中首例 港示威者遭槍擊 子彈距心臟3公分 17:322019/10/01 兩岸 政治熱門新聞 蔡英文：油罐車失火造成橋面斷裂？網驚呆了 - 政治 一邊一國玩真的！扁故鄉參戰確定 - 政治 宋楚瑜可能親征2020總統 王金平：尊重與祝福 - 政治 王金平恐沒下一步！傳親民黨屬意他出馬 - 政治 費鴻泰追問「大哥哥」 吳釗燮一臉鐵青 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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