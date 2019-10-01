香港反送中運動爆發激烈衝突， 總統府今晚呼籲香港政府當局，停止鎮壓手段，儘速並誠意開啟社會對話，落實對港人自由民主的嚴肅承諾，以化解不必要的衝突。

總統府發言人張惇涵今晚表示 ，針對稍早媒體報導香港反送中運動爆發激烈衝突，甚至有參與抗爭的中學生遭港府執法人員開槍致重傷，「我們表達強烈遺憾」。

他說，事實證明，對渴望民主的人民動用國家暴力，只會讓情勢不斷惡化，最終導致悲劇的發生。我們呼籲香港政府當局，停止鎮壓手段，化解不必要的衝突。

(工商 )