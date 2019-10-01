在驚悚電影《牠》（It）飾演「小丑」潘尼懷斯的瑞典男星比爾史柯斯嘉（Bill Skarsgård），在同樣改編自恐怖大師史蒂芬金（Stephen King）的驚悚美劇《城堡岩》（Castle Rock）中再獲青睞，飾演一名神祕囚犯，這個角色除了透露了小鎮懸疑驚悚的故事，更是串起整個故事的核心人物。

被譽為史蒂芬金恐怖夢魘最佳代言人，比爾史柯斯嘉這次不靠化妝，僅以神秘的眼神與詭異的人體姿勢來營造恐怖氛圍，為了演出監獄中的神秘客，他還特地在拍攝前真的去蹲了好幾個禮拜的監獄，他說：「我得了解單獨監禁對人性心理的影響。」《城堡岩》第一季全集已於CATCHPLAY線上影音全台獨家上架中，只要註冊會員即可享受首集免費看（預告），而網友引頸期盼的第二季，亦將於10月底全新獨家登場。

比爾史柯斯嘉在驚悚美劇《城堡岩》飾演一名神祕囚犯。（CATCHPLAY提供）

由恐怖大師史蒂芬金與王牌監製J.J.亞伯拉罕（J.J. Abrams）攜手合作打造的燒腦驚悚懸疑美劇《城堡岩》，第一季於美國播出時即以「結合了史蒂芬金經典恐佈於一身的鉅作」掀起網路熱議，好評口碑獲權威評論網站《Rotten Tomatoes》87%、《IMDb》7.7高分推薦，J.J.亞伯拉罕說：「《城堡岩》就是史蒂芬金宇宙，在這部劇中你可以看到無數史蒂芬金經典故事的影子，不論是彩蛋或是對影迷的致敬，都會讓人驚豔。」恐怖大師史蒂芬金則說：「《城堡岩》是我個人最得意也最喜歡的作品之一，所以當它有機會改編成劇，我堅持擔任編劇，以確保它的經典。」

以多部賣座電影與影集躍升為恐怖大師史蒂芬金御用驚悚演員，瑞典男星比爾史柯斯嘉直呼自己實在幸運，但如何在每個不同恐怖角色中樹立屬於那個角色獨有的驚悚氛圍，比爾則說：「史蒂芬金的每部作品都相當獨特，所以每個不同的恐怖角色也都有相當鮮明的刻畫，我只需放心的將自己身心都全力投入就可以了。」

《城堡岩》敘述律師亨利迪弗回到家鄉小鎮城堡岩，調查在鯊堡監獄中出現的一名神秘少年；隨著怪事接連發生，亨利的詭異過往、小鎮令人不安的歷史與少年的真實身分，即將構成一個超乎想像的真相。《城堡岩》第一季已於CATCHPLAY線上影音獨家上架。即日起成為CATCHPLAY標準月付費會員可以獨家免費收看《城堡岩》第一季首集，還可無限回放多部口碑戲劇與數千部電影。



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