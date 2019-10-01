林書豪在CBA北京首鋼隊的媒體日亮相，他向球團提出兩個要求，外界看來認為他不但沒有耍大牌，反而稱讚他非常有自律，不愧是NBA等級的好球員。

北京首鋼在新賽季不但獲得林書豪加盟，而且還有漢密爾頓以及尤度兩大洋將，此外還有方碩、翟曉川、朱彥西等老牌球星，更別說還有劉曉宇這位球技和顏質並重的球員，成為奪冠熱門球隊。

林書豪在受訪時表示，在還沒決定加盟北京首鋼的時候確實有不少支歐洲球隊招攬，而經紀人也認為想要重回NBA，前往歐洲打球是最好的方式，但他最終還是選擇了CBA，最主要的目的就是喜歡大陸球迷。

林書豪在面對記者提問時回答的有條有理，沒有絲毫的NBA大牌球星的氣息，甚至在與球團提出兩項要求也被外界認為合情合理，甚至還比CBA所有本土球員更加自我要求。

林書豪的兩項要求到底是什麼？第一個要求是飲食，他希望在主場能由自己的營養師來調配三餐，前往客場的時候能有點餐的自主權；第二是能夠讓自己的訓練團隊進駐球隊，包含訓練師賈許以及來自台灣的按摩師，他希望能按照過去在NBA的模式來進行訓練以及賽後恢復過程。

大陸媒體在得知後稱讚林書豪是一位優秀的籃球員，同時也是國內球員最欠缺的地方，不僅訓練時不夠專注，就連飲食也沒有節制，必且暗喻周琦世界盃沒有盡全力，中秋節更是大魚大肉，絲毫沒有反省的意思。

(中時電子報)