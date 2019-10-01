穩定好天氣，預期能維持到周五。（圖/摘自台灣颱風論壇｜天氣特急 FB）

周三（2日）各地大多是晴到多雲的天氣，只有東半部山區及清晨中南部沿海有零星短暫陣雨，中午過後西半部山區有局部短暫雨；各地高溫同樣也有32至34度，感覺稍熱。穩定好天氣預期能維持到周五，東北風就會重新再增強，南邊可能有低壓飄水氣上來。

颱風米塔遠離台灣，將往韓國移動，天氣粉專「台灣颱風論壇」指出，「米塔快閃帶來的好處之一，就是暫時清空了台灣附近的水氣」，「台灣颱風論壇」預測，「穩定好天氣能維持到週五，之後東北風就會重新再增強，加上南邊可能有低壓飄一些水氣上來」，不過仍要再觀察。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，2日米塔颱風遠離，水氣減少，光化作用易致午後臭氧濃度上升，環境風場為偏西風至西南風，有可能挾帶境外污染物影響臺灣。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，局部區域短時間可能達「橘色提醒」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖地區為「橘色提醒」等級。

全國各空品區空氣品質指標(AQI)預報。（圖/摘自行政院環保署）

(中時電子報)