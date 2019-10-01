張䕒心在八點檔《多情城市》中飾演賣豬肉的美女「李惠紅」，劇中要大力剁豬肉，第一天就因為拿剁刀而受傷，整雙手脫皮又抽筋，大嘆「隔行如隔山！每個行業都好辛苦」。第一次跟視帝藍葦華合作，兩人在劇中有不少打鬧對手戲，張䕒心表示剛好開拍那時，自己嚴重感冒，但台詞很多要鬥嘴的戲，讓她常常上氣不接下氣，直說「罵人真的也是需要肺活量」，只是重感冒聲音都啞了，要觀眾見諒。藍葦華首次演出八點檔，要跟張䕒心演出歡喜冤家，「跟她對戲真的還蠻有感覺」，兩人也靠育兒經培養默契。

張䕒心表示，這次在《多情城市》獻出許多第一次，除了演買豬肉西施剁豬肉，還要獻聲演唱謝雷的〈情人的黃襯衫〉，「我是五音不全的音痴，還要唱歌真的為難觀眾了」。

張䕒心飾演「豬肉西施」。

習慣在劇中罵人的張䕒心，坦言自己幾檔戲都是要罵人，已經很習慣，所以罵人節奏已經可以像機關槍一樣，要跟張䕒心對手的藍葦華，讓張䕒心一度以為這樣的角色對藍葦華會蠻辛苦的，沒想到他排練一次就十分上手，你一言我一語蹦出許多火花，讓張䕒心大讚「藍葦華真的是影帝，對角色拿捏十分到位」。張䕒心強調，可能兩人都有家庭，所以閒聊過程多了育兒經可以分享及討論，默契也慢慢建立起來，希望觀眾可以看到兩人逗趣可愛的一面。圖/民視提供

張䕒心、藍葦華在《多情城市》中飾演歡喜冤家。

(中時 )