第56屆金馬獎1日揭曉入圍名單，金馬執委會執行長聞天祥直言本屆影后為死亡之組，入圍名單有《返校》的王淨、《陽光普照》柯淑勤、《夕霧花園》李心潔、《熱帶雨》楊雁雁、《那個我最親愛的陌生人》呂雪鳳，今王淨同時擔任現場揭曉入圍嘉賓，她在台上聽到自己的名字，激動到眼眶含淚、一度停格念不下去。

王淨表示最初沒把入圍這事放在心上，但周遭的人常提起，搞得最後自己也在意起來，現場最佳女主角入圍名單由搭檔吳念軒宣布，入圍名額共5項，王淨名字排在第4位，她感動說：「我以為沒有我了。」還形容眼前只剩一片白，「我不太知道剛才發生了什麼事，捏了一下鼻子，有想哭的衝動，最想跟媽媽報喜，媽媽昨天就一直替我禱告。」並高喊：「媽，我入圍了！」

金馬影后李心潔憑《夕霧花園》再戰金馬，今她表示：「作為演員，我一直都希望我能有更多的機會回到我的家鄉馬來西亞，參與馬來西亞電影的演出。《夕霧花園》是我第二部馬來西亞電影，我今天（1日）很開心很感動，不只是我入圍金馬獎最佳女主角，而是我們的電影獲得了9項的提名，我真的很感動，我為我的團隊感到驕傲，這也對我們團隊很大的鼓勵，也是給馬來西亞電影很大個肯定。」

同樣入圍的呂雪鳳則說：「首先要謝謝的是金馬獎，今年又給了我一張門票，我在思考如何形容這張『門票』，該說是千金難買嗎？也不是用金錢能衡量，想了想，那我就說，是用生命都難以換得的。」

聞天祥稱王淨把清純、愛慕、忌妒、背叛演得相當有層次；楊雁雁同樣美到不行；更形容柯淑勤在《陽光普照》中的震撼一哭，好比韓國經典電影《密陽》中，獲得坎城影展最佳女主角的全度妍，還強調今年入圍影后之爭是近年來最激烈的一次，「偏偏大家今年都碰上了對方。」

而本屆入圍影帝有《陽光普照》演員巫建和跟陳以文，《叔．叔》的太保和袁富華，還有《金都》的朱栢康，其中入圍的巫建和說：「聽到（入圍）的時候正在煮菜，嚇了一跳，感謝最強的游擊隊劇組，謝謝大家，繼續努力。」

聞天祥分享在未上映的新片《叔．叔》中，太保跟袁富華飾演兩位同是中老年的同志，且都有家庭，是華語題材中少見的，至於一樣是雙料入圍的《陽光普照》，聞說：「電影一開始會以為是陳以文的片子，後半段巫建和又拿回主導權，相當優秀，明知道兩部片入圍就佔了4個位置，花了很長時間討論，還是給了他們。」

袁富華再度演出男同志，獲金馬準影帝門票。（金馬提供）

(中時 )