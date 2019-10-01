王傳一今（1日）與魏蔓、羅宏正、JR紀言愷、林昀希、龍劭華、苗可麗等出席東森新戲《美味滿閣》記者會，他劇中角色是母胎單身，當場被虧「不像」。戲外他和老婆很恩愛，昨笑說新戲要播了，已把家中第四台拔掉，避免老婆看到他與魏蔓親密戲。

他現在是人夫，為了讓愛妻放心，拍戲時非常自律，除了不載同劇女演員回家，手機訊息也可以讓老婆隨意看，甚至連魏蔓的通訊軟體帳號都是前幾天劇組拉群組時才有的，笑說：「加群組幹嘛，大家也都沒講話。」魏蔓在旁解釋是因為新戲剛開拍：「以後聚會都不揪你了。」

王傳一常演高富帥、霸道總裁，這次角色不能太有個性，也勤練做菜工夫，接受2周密集訓練，自豪現在刀功不錯，在家也能幫忙岳母準備料理。魏蔓演手腳俐落的女強人，她說每次對戲看到王傳一認真樣子就笑場還NG，女漢子角色形象破功。

JR紀言愷剛當人夫，巧合也演人夫角色，他坦言夫妻彼此信任很重要，他自己知道要避嫌，但岳父母看到他跟某女星合照會傳訊息問他，「多解釋幾次他們就懂了」。苗可麗與龍劭華曾在《含笑食堂》演父女，這次演夫妻還有床戲，龍劭華說：「在她面前脫光我也不會尷尬」，苗可麗笑回：「講這種話對我來說是一種傷害。」

羅宏正（左起）、李維維、苗可麗、龍劭華。東森提供

九點檔戲《美味滿閣》演員包括王傳一、魏蔓、李維維、羅宏正、JR紀言愷、林昀希、龍劭華、苗可麗、沈孟生、鄭志偉、李相林、張熙恩、邱珮淇、王牧語、KIWI、楊騰、許巧薇、林映彤、賴雅琪，劇組斥資千萬打造劇中場景「圓滿閣」餐廳，是首部全實景單機拍攝的九點檔連續劇。

(中時 )