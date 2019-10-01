怒海潛將明晨拆橋欄電杆 打通漁船航道 21:562019/10/01 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部與港務公司初步測量後，確認若將水下斷橋殘骸的護欄、燈杆等設施全部拆掉，能勉強提供一條可供漁船進出的臨時航道。(國防部提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 怒海潛將明晨拆橋欄電杆 打通漁船航道 南方澳跨海大橋坍塌，造成逾2死10傷4人失聯，目前南方澳有600艘漁船被擋在內無法出港作業，每天損失數千萬漁獲收入。 明日早晨天亮後海軍將進行水下作業。(翻攝自《青年日報》) 國防部與港務公司初步測量後，確認若將水下斷橋殘骸的護欄、燈杆等設施全部拆掉，能勉強提供一條可供漁船進出的臨時航道。海軍水下作業大隊的潛水人員，明日早晨天亮後，就可以下水執行任務。 (中時電子報) #漁船 #作業 #航道 #南方澳 #全部 也許您會感興趣 推薦閱讀 世界第二座單鋼拱橋 象徵「一生一世」南方澳大橋垮了 10:422019/10/01 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ 11:162019/10/01 社會 直播》南方澳跨海大橋倒塌 漁工受困現場搶救中 10:552019/10/01 社會 南方澳跨海橋斷裂 工程界人士：疑強風造成橋面上下振盪 10:592019/10/01 社會 宜蘭南方澳跨港大橋坍塌 林佳龍趕往宜蘭 11:232019/10/01 政治 南方澳大橋斷魂 完工前爆驚人巧合 14:412019/10/01 生活 南方澳大橋「斷」美景！蘇澳古地圖、璀璨夜景成絕響 15:232019/10/01 風格 南方澳跨港大橋崩 漁民航道受阻 15:242019/10/01 社會 南方澳跨海大橋坍塌 蘇揆：救出十人 水下還有六人 16:362019/10/01 政治 蔡英文抵南方澳 明清空臨時航道 17:282019/10/01 社會 社會熱門新聞 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 獨家》斷橋前接過示警？港務公司澄清 - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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