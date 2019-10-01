怒海潛將明晨拆橋欄電杆 打通漁船航道

南方澳跨海大橋坍塌，造成逾2死10傷4人失聯，目前南方澳有600艘漁船被擋在內無法出港作業，每天損失數千萬漁獲收入。

明日早晨天亮後海軍將進行水下作業。(翻攝自《青年日報》)

國防部與港務公司初步測量後，確認若將水下斷橋殘骸的護欄、燈杆等設施全部拆掉，能勉強提供一條可供漁船進出的臨時航道。海軍水下作業大隊的潛水人員，明日早晨天亮後，就可以下水執行任務。

(中時電子報)