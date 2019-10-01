藍葦華拍八點檔壓力大，透露自己每天會小酌幫助放鬆及助眠。民視提供

藍葦華（左）、柯叔元。民視提供

藍葦華（右起）、傅子純、柯叔元。民視提供

藍葦華在《夏之橘》中家暴老婆。華視提供

藍葦華在《夏之橘》中家暴老婆。華視提供

藍葦華在《夏之橘》飆罵兒子。華視提供

藍葦華在《夏之橘》飾演法警。華視提供

藍葦華在《夏之橘》夫妻失和。華視提供

40歲的迷你劇視帝藍葦華正拍攝民視八點檔《多情城市》，第一次挑戰長壽劇就受震撼教育，因壓力大、睡眠不足、飲食不正常，2個月從66公斤暴瘦到61，他接受專訪時坦言身心俱疲，好幾次回家險失控崩潰飆淚。

藍葦華這幾年的演技有目共睹，連莊入圍金鐘的5年內拿了2座獎，今年以華視《夏之橘》問鼎迷你劇視帝，外界看好他再登寶座，有先準備得獎感言？他自嘲腦子只剩背台詞功能，忍不住苦笑：「現在完全沒辦法想。」

藍葦華在《夏之橘》飾演法警，在外奉公守法，回家卻是個有暴力傾向的丈夫與爸爸，面對叛逆的兒子與離家不歸的太太，開始步入一段漫長中年危機。劇中2場家暴妻兒的戲，他就像不定時炸彈，打火機一點就爆，入木三分演技令人印象深刻，劇情寫實到他自己也十分難忘。

他透露，導演原本只想以聲音帶過這2場家暴戲，後來他建議既然要講家暴就完整呈現，現場實際拍攝時先順好動作，「劇中推老婆的頭撞牆、拖行必須控制力道，沒拖好她會挫傷」。拖行老婆的這場戲排練5、6次，他貼心叮嚀對方務必保護自己，「不然我怕我情緒一來會把她弄傷」。

他鏡頭內邊拖行邊罵三字經，華視播出時剪掉聲音，海外影展參賽參展才得以完整播出。拍攝當時他也向導演加碼一場勒住老婆脖子的畫面，完全即興演出。另一場拿皮帶抽打兒子的戲也相當逼真，他戲裡拿皮帶抽打兒子，其實拍攝時打的是床，因動作太大，鏡頭外他的手因刮到牆面導致破皮流血，他說這反差角色對他來說有很大突破。

現實生活中，老婆會入戲到擔心他也失控？藍葦華笑說，「她不會怕我動手啦，只會她對我動手，女人生氣的時候，拍打一下都很正常」。他與老婆結婚4年，坦言夫妻難免吵架，大多是他先道歉，「通常都是我犯錯比較多，以前我會爭到底，現在我覺得這是小事，不需要吵那麼凶，小吵累積久了，心裡會不舒服，對感情更沒幫助」。笑言老婆會看他的每部作品，現在被他訓練得像個專業戲迷，還會跟他討論八點檔劇情。

前陣子藍葦華以《俗女養成記》的「蔡永森」暖男角色暴紅，他老婆對他說「你跟謝盈萱演起來，眼神很有愛耶」，他說偶而會和謝盈萱電話聯繫，老婆也知道，所以老婆發覺他和謝有火花，突然蹦出那句話把他嚇壞，「我以為她吃醋，緊張了一下」，老婆反而說「你免緊張，我純看戲而已」，他才安心。他提到多年前拍《新丁花開》入戲太深，現在的老婆當時還是女友，因吃味差點發生感情危機，現在夫妻倆都調適得很好。

他在螢幕上常演黑道、警察、更生人，這次在八點檔《多情城市》角色個性憨直單純，時而衝動時而逗趣，最不適應的是遇到台詞量多就容易緊張，有次要背20多頁台詞，「錄到最後已經胡言亂語了，我不知道自己在講什麼，整個人空掉」。

沒想到他NG近20次，被同劇的柯叔元笑虧「你影帝捏，影帝沒在NG的」，他事後笑罵柯叔元「很賤耶」，好交情可見一斑。會擔心大家用高標準看？他說「沒有去想這個，大家都一樣，我很幸運，這裡的拍戲環境有人情味、很溫暖」。

他這段期間遇到撞牆期，因棚內四機作業不能隨心所欲，不過柯叔元和傅子純都很照顧他，會跟他分享拍八點檔的眉角，也會提醒他看鏡頭的技巧，3人戲裡是交情深厚的麻吉，戲外也情同兄弟。至於侯怡君則對他說，有空可以帶兒女到棚內探班，他拍戲的時候，她可以幫忙陪小孩。

藍葦華最佩服八點檔演員可以隨時隨地「秒補」睡眠，他自己屬於淺眠，偶而會因睡眠不足導致頭昏腦脹，有時大清早的班必須開車到九份外景地，想打瞌睡的時候就自賞巴掌，「打巴掌有效，因為我打得很大力，超痛的，捏大腿就沒用」。

他有感而發地說，現在拍八點檔體力很重要，走這行業抗壓性要很強，不然一下就被打倒，他好幾次回到家看妻小都睡了，心裡五味雜陳，有時候覺得自己好可憐，後來想想這都是甜蜜負荷就有種幸福感。

「演員其實很孤獨、寂寞，一般工作遇到困難可以問身邊人，但表演需要靠自己，我這人很無趣，拍戲收工就回家，以前覺得演員生活要多采多姿，後來才悟出生活愈簡單愈好，時間多了才能沉澱、思考，對表演才有幫助」。

(中時 )