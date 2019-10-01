曾以緊身短洋裝翻時尚史新頁的法國奢侈品牌聖羅蘭近日推出終極貼身衣裝：保險套。曾遭批判物化歧視女性的設計師瓦卡瑞羅或許企圖藉保險套的「女性凝視」視角為自己扳回一城。

名為「風流韻事」（The Love Affair）的系列保險套由品牌創意總監瓦卡瑞羅（Anthony Vaccarello）設計，日本生產，獨立包裝以黑、白和金色為基底作花色變化，其中包括豹紋印花，一律符合聖羅蘭（Saint Laurent）的低調奢華風格。

根據義大利版「浮華世界」雜誌（Vanity Fair），詮釋瓦卡瑞羅作品的是身上有大面積刺青、身材健美的紐約藝術家大衛福林（David Alexander Flinn）。大衛福林身上除了刺青空無一物；他面對鏡頭、左手輕掩私處，站在他對面、背對鏡頭的是衣著完整的波蘭超模安雅魯必克（Anja Rubik）。

2016年，來自比利時的瓦卡瑞羅接任聖羅蘭創意總監一職，自此品牌的「性感度」激升，推出的服飾越來越挑釁和挑逗。然而，這推升了品牌銷售量，卻也遭致批評。瓦卡瑞羅曾說，他對「清教徒式」的評判態度和蔚為主流的「獵巫」氛圍十分厭惡。

瓦卡瑞羅2017年為聖羅蘭推出的品牌廣告就曾被批評物化、情色化及貶抑女性；法國政府的廣告監督機關在收到各方檢舉後，也要求聖羅蘭撤換部分照片。部分廣告海報則被抗議人士撕下，或貼上有「性別歧視」等反制字樣的貼紙。

相較於2017年的「男性凝視」視角，瓦卡瑞羅新推出的保險套廣告似乎採「女性凝視」視角，焦點則是男性胴體。

不過，瓦卡瑞羅並非時尚界第一個藉保險套揮灑才華的一線設計師。去年美籍台裔設計師王大仁（Alexander Wang）即和保險套品牌Trojan合作，推出風格簡約的「保護你的小王」（Protect Your Wang）系列服飾，隨商品附贈主題保險套，銷售收益則捐給紐約的LGBT中心，用於性教育推廣等工作。

(中央社)