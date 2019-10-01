宜蘭縣南方澳跨港大橋今天發生坍塌意外，造成油罐車被壓毀、多艘漁船受損及漁民失聯。事發當時跟在油罐車後的張姓貨車司機說，幸好因爬坡而車速慢，差一點就人車都落海。

南方澳跨港大橋上午發生坍塌意外，當時橋上一輛油罐車在快要過橋時，不慎隨著塌陷的橋面水泥結構掉落在橋墩附近，油罐車雖沒落海，但一度引發火勢。

大橋坍塌意外發生後，掉落在海中的橋面水泥結構曾引起港區數波大浪，造成許多停泊在港區的漁船搖搖晃晃。

張姓貨車司機今天接受媒體聯訪時指出，當時他送貨後開車準備行經跨港大橋，前方就是油罐車，距離約有400公尺，因為上橋時先要爬坡所以他的車速較慢，因此沒有目睹油罐車掉落，但他駕車上坡後就驚見橋身已經斷裂，趕緊煞車，差一點就掉落海中。

張姓貨車司機表示，見到當時場景簡直不可思議，如果他在上坡時開快一點，很有可能也已掉落海中。

(中時電子報)