隨着貿易戰、經濟放緩和信貸緊縮給大陸企業家帶來巨大壓力，中國大陸出現了有政府背景企業以創紀錄速度搶購民營企業股份的現象。雖然這些收購民企行為相當一部份出於維持經濟穩定的考量，但公營企業在效率與創新方面低於民營企業，此一收購狂潮可能反而拖垮大陸經濟增長。

據《華爾街日報》報導，過去幾十年大陸國有企業重要性大幅下降，但近期國營企業搶購民企的風潮顯示情況已出現逆轉。造成這種現象的原因是國企較容易獲得低廉的貸款與其他類型融資，而且民企還受到官方要求降低污染和抑過剩產能的擠壓，使得大陸民營企業愈加弱勢。

由於面對全球經濟成長放緩與美中貿易戰影響，近兩年民營企業經營更加困難。報導認為，中共官方收購部份民企似乎是有出於維穩的考慮，而不是刻意削弱民營部門。去年10月，大陸國家主席習近平曾試圖安撫商界人士稱：「任何否定、弱化民營經濟的言論和做法都是錯誤的。」

報導引用惠譽評級(Fitch Ratings)的數據說，今年上半年，大陸官方支持的買家總共購買了47家上市民營公司的股份，相比去年全年此類交易只有52筆。惠譽分析師楊菁說，此類交易今年極可能會創下紀錄，而這些股權收購大多數都是因為民企需要緩解財務壓力。

報導指出，惠譽的數據可能只涵蓋一部份的現象，據天風證券(TF Securities) 表示，去年底大陸各級政府籌集了大約1,000億美元的「紓困資金」用於幫助民營企業，而在未能說服銀行向風險較高的民營企業提供更多貸款後，官方開始介入並採取行動，以避免失業率暴增。

根據牛津經濟研究院(Oxford Economics)數據顯示，大陸民營部門仍然對這個全球第二大經濟體的健康至關重要，2017年民企提供近60%的城市就業機會，相比之下2010年只有35.6%。

報導說，大陸民企很難從銀行借到錢，因此嚴重依賴其他融資工具。而因此在去年一場整頓信託貸款與影子銀行的運動中，以及股市隨之大跌，都為民企的融資帶來一場危機，許多民企只好以股份質押申請貸款。加上政府削減過產能政策，讓民企財務雪上加霜。

報導指出，長江商學院編制的「中國企業經營狀況指數」在8月降至47.2，這種類似PMI的指數一旦低於50，即反映出受訪者預期企業經營狀況將會惡化。國企收購民企可能是借殻上市的捷徑，但未來「國進民退」後的企業前景更令人擔憂。

(中時電子報)