第56屆金馬獎入圍名單於1日傍晚公布，國片《返校》上映11日已經入帳1億7200萬，更以12項成為本屆入圍大贏家，但因今年中國電影局宣布暫停大陸電影及人員參與金馬獎，是否有港、陸片闖進入圍名單成為眾所矚目的焦點，其中拿下柏林影展泰迪熊獎的《再見，南屏晚鐘》據傳有報名卻未獲入圍，難道是退賽？金馬執委會執行長聞天祥對此事三緘其口，表明不會透露未入圍電影的名單，但港片並未完全缺席，《叔.叔》和《金都》分別入圍5項和3項。

至於今年入選國際一級影展主競賽的三部華語片《地久天長》、《蘭心大劇院》和《繼園臺七號》都未能參與本屆金馬，聞天祥表示：「當然遺憾，如果我是個喜歡電影的人，當然希望所有符合資格電影都能來報名，但這就是目前現實的狀況。」

不過聞天祥接著以1993年《霸王別姬》為例，「它當時因為電影法令的限制不能報金馬，可是金馬一樣精彩啊！因為那年有《喜宴》、《戲夢人生》。」他也強調：「某些電影還是合乎下一年的報名！」由於金馬規定是前一年7月後完成的電影皆能報名，言下之意似乎仍有望在明年迎來《蘭心》和《繼園臺》。

聞天祥肯定今年的入圍名單依舊精彩，讚賞台灣新導演對於類型電影的開發在今年開花結果，推出《返校》、《狂徒》和《聖人大盜》等佳作，香港獨立電影也有許多突出表現，足見他們在投資輔導本土製片上有精彩成果。他更看到星馬創作能量，包含短片《蒼天少年藍》、常片《幻土》、《熱帶雨》和《菠羅蜜》，入圍9項的《夕霧花園》也在馬來西亞拍攝，他認為華人在各地的歷史文化皆在本屆薈萃於金馬，增加片單可看性。

(中時 )