第56屆金馬獎最佳新演員入圍的有《樂園》原騰、《大餓》蔡嘉茵、《下半場》范少勳、《我的靈魂是愛做的》邱志宇、《返校》曾敬驊，競爭激烈程度被金馬執委會執行長聞天祥喻為是僅次於女主角的死亡之組，甚至有評審頭痛到現場發問：「有沒有多的名額？」

曾敬驊在《返校》中有許多驚豔的演出。（金馬提供）

入圍的曾敬驊說：「得知入圍的當下我又想起拍攝《返校》時的心情，心裡有個聲音一直跟自己對話『不用想太多，試試看才知道！』能入圍是種肯定，代表我做到了，但還可以做得更好。謝謝所有幕後工作人員及與我對戲的演員們，也謝謝導演及監製們引導我克服各項難關，很開心能獲得這份榮耀，我必須更加努力。」

另公佈入圍的第一時間，范少勳人還在拍攝新作，他得知入圍後目前腦袋一片空白，感謝電影《下半場》劇組，也感謝各方的祝賀，自己會繼續加油，聞天祥現場也打趣說：「電影裡弟弟（朱軒洋）贏了，這次就讓哥哥（范少勳）吧。」

邱志宇（左）入行超過10年，首次入選金馬獎。（海鵬提供）

比較特別的是邱志宇，他兩年前曾演出話題國片《台北物語》，今年卻入圍最佳新演員，聞天祥解釋：「他剛來報名的時候，大家都覺得他沒有資格，不過其實他只是客串《台北物語》，沒出現幾幕，為求證同仁還去重看了幾次，只是他很熱衷跑這部電影的放映活動，其實他戲份真的不多。」

而拿下今年北影新人的蔡嘉茵，又憑《大餓》叩關金馬，她感謝評審肯定，搞笑說得先喝兩杯壓壓驚，會帶著大家的祝福去金馬獎好好的觀摩學習，入圍的震撼更讓她嚇到餓肚子了。

(中時 )