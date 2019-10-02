南縣區漁會將於19日在將軍漁港舉辦「2019台南鱻漁特產」產業文化活動，推出新鮮漁產超值特賣。（劉秀芬攝）

為推廣台南沿海養殖漁產品，南縣區漁會將於19日在將軍漁港舉辦「2019台南鱻漁特產」產業文化活動，除了新鮮漁產超值特賣，現場並提供海產粥1000份免費品嘗，中午推出120桌漁特產品饗宴，提供市價5000元的10道美味料理，推廣價只要2700元，加贈虱目魚肚一片，即日起開放預訂。

台南市農業局主任祕書吳威達表示，台南為南部重要的養殖漁業重鎮，養殖的魚種包括虱目魚、牡蠣、白蝦、文蛤、石斑、台灣鯛及鱸魚，都是國內市場主力魚種，市府積極協助漁民導入產銷履歷制度，取得4章1Q安全認證。

南縣區漁會理事長李武龍說，為行銷台南漁村的產業與食魚文化，由家政班研發食譜，並請專業老師現場教學與提供試吃。此外，為因應日益枯竭的漁業資源，，讓民眾體認維護漁業資源的重要與保育觀念，活動提供魚苗讓民眾施放，參加者可獲贈半斤裝虱目魚丸1包，限量300份，送完為止。

活動當天還有新鮮美味4章1Q安全認證的漁產促銷，1箱市價800元的石斑魚、白蝦、去刺虱目魚、魚丸、魚肚，限量100份特惠450元。其他還有虱目魚肚1片90元，買2送1，限量168份；虱目魚肚1片賣90元，買5送1，還有許多物超所值的產品，愛吃海鮮漁產的民眾不要錯過。

(中時 )