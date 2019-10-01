金馬獎頒獎典禮於56年來首度主持人「從缺」！金馬執委會昨宣布，今年為調整節目流程，讓典禮節奏更為緊湊，把時間與榮耀歸於年度最重要的所有電影工作者，因此不設主持人。今年奧斯卡金像獎和艾美獎典禮也都沒有主持人，金馬此舉恰好跟上潮流。紅毯主持人為第10度主持的楊千霈和首度挑戰的劉冠廷。

昨執委會執行長聞天祥也透露本屆入圍名單的大遺珠，男主角中《最乖巧的殺人犯》黃河戰到最後一輪，可惜仍未能搶到一席，鄭人碩則因3部電影《寒單》、《親愛的殺手》、《人面魚 紅衣小女孩外傳》進入複選，導致每個評審因喜好不同分散票數。

女主角更是競爭激烈，成為本屆評審團討論最久的獎項，聞天祥笑言：「一排（演）媽媽（的演員）排出來就嚇壞人。」只能淘汰《灼人秘密》吳可熙、《金都》鄧麗欣，不過她們各自以編劇和最佳原創電影歌曲入圍金馬。今年台北電影獎影后《野雀之詩》的李亦捷也在討論之列，可惜依然無緣。

另外，《陪你很久很久》的蔡瑞雪在新演員和女配角獎項都被討論，卻未拿下入圍門票，男、女配角遺珠則有《野雀之詩》陳淑芳、游安順。電影部分，《那個我最親愛的陌生人》雖在許多獎項被討論，最後卻遺憾僅入圍4項，尤其飾演失智母親的吳美和雖然只有一場3分鐘的重頭戲，差點就能入圍女配，可惜戲份實在不足。

(中時 )