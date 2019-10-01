本屆金馬男女配角入圍名單中，老將新秀各自崢嶸，陸弈靜迎來第六度入圍，過去5次都鎩羽而歸，新片《3天2夜》一口氣闖進金鐘和金馬，她先是表達開心，因為該片原只是單元劇，卻被提升到電視電影規格，接著又感慨落淚，一直在哭：「我都60歲了，很單純的，只想把這個角色演好，何時能有自己的代表作，反而是很感傷的感覺。」

《江湖無難事》姚以緹進演藝圈多年，近年終於被看見，此次犧牲形象亦男亦女，得知自己入圍女配角獎時，還搞笑表示：「是女配嗎？還是男配？」她也喊話：「衷心希望觀眾可以進戲院看這部電影，是這樣的劇本題材、拍攝方式、演員陣容…才讓自己演得盡興。現在第一時間最想回家告訴爸爸這個好消息！」

《我的靈魂是愛做的》張詩盈曾以《父後七日》入圍金馬新人和女配，她表示早已忘了今天是揭曉日，還在夫家努力賣彩券，道賀簡訊突然湧進，彷彿「中頭彩」，「為演員能被看到實在大榮幸，謝謝宇宙！」入圍女配角者還《叔.叔》的區嘉雯和《陽光普照》的溫貞菱，溫貞菱僅4場戲依然被看見，她表示：「得知入圍時嚇到汗都流不出來。」

12歲李英銓是由導演張作驥親自試鏡，僅花5分鐘就決定起用，在《那個我最親愛的陌生人》演出渾然天成，與資深女星呂雪鳳的多場對手戲，表現令人讚嘆，他天真表示：「我不知道整部電影的內容，但我知道戲裡的一家人都不快樂。」此次能獲入圍，「表示我們真的像一家人， 是我很想了解的一家人！」

(中時 )