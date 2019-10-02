石原省太郎的美女老闆林煜婷以10元諧音創意取名，推出的泡芙超好吃。（吳敏菁攝）

石原省太郎的泡芙，皮酥陷濃，還有棒棒泡芙。（吳敏菁攝）

石原省太郎的泡芙，當場灌漿。（吳敏菁攝）

「泡芙才10元，真的太省了！」彰化市石原省太郎泡芙專賣店取了乍看是日本名子，附標還下著NG泡芙10元，讓人光顧後會心一笑，「石原」原來是10元，而NG一點都不NG，幽默地採NEW＆GOOG的縮寫，吸引人們蜂擁而至，吃了後更感動皮酥餡濃「太超值了」。

石原省太郎專買店位在彰化市中山路三段，以粉紅色貨櫃屋搭起廣場賣店，別緻的名子、特別的外觀，去年3月開幕以來，就吸引人們眼睛一亮，吸引來吃吃超值的泡芙，當個「省太郎」。

老闆林煜婷說，專門從事糕點，才構思開家直營專賣店，名子是朋友創意取的，想提供喜歡甜點人們一種超優惠的感動，以「NG」泡芙來吸睛。

「哪裡NG？看不出來，更吃不出來啊？」「喔，NG原是NEW＆GOOD」顧客們來這裡點泡芙，看著當場灌進最新鮮的鮮乳內餡，搭配酥脆外皮泡芙，第一手拿到酥脆

、冰涼不甜膩的銅板美食，心裡砰砰的一陣雀躍，「太好吃了，好滿足喔」。

石原省太郎的泡芙有香草和巧克力兩種口味，經常吸引大排長龍，最近又新開發長條型加碼的棒棒泡芙。

老闆林煜婷說，她也是甜點控，希望仍提供讓人想吃幾個就吃幾，得到完全過癮的感覺，但投入原物料絕對是最高檔，店裡還研發戚風蛋糕、乳酪燒、各式口味的蛋糕捲，希望吃了泡芙後，也愛上其他甜點。

店名：石原省太郎手感烘培坊

地址：彰化市中山路三段127號

電話：04-7233577

營業時間：周一至周日、每天14：30至19：00

售價：香草和巧克力泡芙1顆10元、10顆一盒95元。棒棒泡芙1個39元。

(中時 )