雙十國慶即將登場，蔡英文總統卻面臨兩友邦斷交等問題。前總統陳水扁呼籲蔡英文總統取消勞民傷財、勞師動眾的「國慶大典」，並細數往事，指國慶閱兵是軍國主義產物、橘營立委大鬧會場，「生日」成「祭日」。所以，這種國慶大典不辦也罷。

陳水扁臉書貼文指出，台北府前總共舉辦過十七次國慶閱兵。除1949年的第一次，蔣介石總統已經辭職下野，李宗仁代總統逃亡美國，是由東南軍政公署長官陳誠主持外，其餘16次歷經4位總統，蔣介石共11次，蔣經國及李登輝各2次，嚴家淦1次。2000年阿扁上任就把國慶閱兵給取消了，直到現在，馬蔡二位總統都沒有再恢復。

陳水扁再談國慶閱兵，指蔣介石總統1950年3月1日在台「復行視事」當年沒有舉辦國慶閱兵。1951年開始除了1958年823金門砲戰，1962年因台海局勢緊張未如常舉行外，真的是年年閱兵。但1964年國慶閱兵，郝柏村擔任閱兵指揮官，有二架參加空中分列式的F104戰機發生擦撞，墜毀在土城，飛官殉職，地面平民嚴重傷亡，迷信的老蔣總統隔年起就停辦國慶閱兵，直到1975年過世，嚴家淦繼任總統再舉辦一次。1978年、1988年蔣經國、李登輝新任總統那年也都有舉辦，有三軍部隊向新三軍統帥效忠意味。最後一次則是李登輝1991年的擴大閱兵慶祝建國80年。

1991年國慶閲兵前「100行動聯盟」發起「反閱兵 廢惡法」，20年後的2011年仍被郝柏村說成「台獨份子準備鬧事」。2006年紅衫軍之亂時，竟有橘營立委大鬧會場，干擾三軍樂儀隊的前進，把國家「生日」，唱衰成「祭日」，阿扁覺得這種國慶大典不辦也罷，美國在7月4日也沒有辦什麼國慶大典，於是宣布2007年國慶大典還辦不辦將從長計議。王金平院長當大會主席堅持續辦，阿扁則要求改變型態，才有「國防展演」的規劃設計，這樣就可以只觀禮不必致詞講話了。

阿扁提及2000年首度當選總統，軍方請示要不要循例辦理國慶閱兵？阿扁告訴軍方國慶閱兵是軍國主義的產物，極權國家才會展示軍威，全世界任何民主國家不會這樣做，縱使共產國家也只剩中國、北韓、越南才有。就這樣正式取消了之前4位總統都舉辦過的國慶閱兵；也取消了整齊劃一的陸官校慶「踢正步」傳統。

阿扁並對反共八股的政治標語十分感冒，也在阿扁時代取消，減輕很多高中生不必要的負擔。以前府前南北廣場都可以看到斗大的八個大字，跟目前北京天安門廣場上的政治標語很像。從兩蔣到李登輝時代都沒有消失過，「反攻大陸 消滅共匪」、「反共必勝 建國必成」、「莊敬自強 處變不驚」、「三民主義 統一中國」，到「自由民主 統一中國」，阿扁以防颱準備為由，將反共八股招牌給拆卸下來。連國慶大典總統帶領大家呼口號。阿扁更將「光復大陸國土」、「完成統一大業」改為「自由民主萬歲」、「台灣人民萬歲」。最後連「三民主義萬歲」、「中華民國萬歲」也不喊了，代之的是「台灣加油」、「台灣萬歲」！

最後，阿扁建議，蔡總統也可以研議2020年開始取消勞民傷財勞師動眾的「國慶大典」，改由酒會或茶會代替！？畢竟傳統或慣例都是可以改變的。

(中時電子報)