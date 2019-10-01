研究太陽系的天文學家們，多年來一直想要找出第九號行星(不是冥王星，它被降級為矮行星了)，然而好多年過去了，一直找不到可能的目標。現在一種新的說法認為，這個第九行星，可能是個原始的黑洞，所以它不但不發光，還會吸收光線，靜靜的就潛伏在太陽系外圍。

1946年，法國天文學家勒維耶(Urbain Jean Joseph Le Verrier)，根據天王星的軌道的不穩定現象，推測在天文星外圍還有一個質量相似的行星，他請柏林天文台的約翰加勒(Johann Gottfried Galle)留意一下是否有他預言的行星，結果真的就在與勒維耶估計點不超過2度的地方，發現了海王星。

多年以後，天文學家也發現海王星也有軌道不穩定的現象，也就是可能會有第九行星，然而在1930年，美國天文學家克勞德‧湯伯(Clyde William Tombaugh )所發現的冥王星，卻不像是正確答案，冥王星太小了，無法影響海王星軌道。

這個問題一直留存至今，天文學家仍然在調查可疑的第九行星，一般認為，如果它存在，它至少要比地球來的大。

今日宇宙(Universe Today)報導，英國杜倫大學（Durham University）的天文學家賈克伯‧舒爾茲(Jakub Scholtz)和美國芝加哥伊利諾伊大學（University of Illinois University）的詹姆斯‧尤溫(James Unwin)認為，難以捉摸的第九行星，可能是一種古老而體積小的原初黑洞(Primordial black hole)，它離太陽300~1000天文單位，繞行太陽公轉。

原初黑洞，是天文學家在預測宇宙形成最初，隨著那場開天闢地的「大霹靂」而出現的。理論認為，它們是源自宇宙初期密度波動不一致而形成，質量最低的原初黑洞可能在宇宙演化的過程中已經蒸發，但是，如果有質量更高的原初黑洞，或許有機會留存至今。

舒爾茲與尤溫表示，在他們尋第九行星的過程中，他們發現海王星外天體（TNOs）的反常軌道，和「微重力透鏡」事件過多，也就是說，確實在海王星外有一種難以發現的重力來源。有趣的是，這兩種事件，都可能是由於質量在0.5到20倍地球質量的物體引起，這符合原初黑洞的假說。兩位天文學家認為，假如原初黑洞在誕生之初，旁邊並沒有任何物質被它吸引，那麼它就不會出現高熱的吸積盤，也就不會被發現。

如果他們的理論是真的，那麼這個黑洞的尺寸將會非常小，假設的原初黑洞的質量是5個地球質量，那麼它的半徑約為5公分，其霍金溫度約為0.004 K，這比宇宙微波背景輻射（CMB）還要低，在天文學上，溫度低也就愈黑暗。如此小又如此黑，當然很難檢測到。

為了克服這一障礙，兩位作者認為，這種黑洞可能週邊被暗物質所包圍，形成暗物質的光環，如果有些物質被消滅了，將會出現湮滅而產生的X射線與γ射線，因此搜索在太陽系內的X射線、γ射線，就能找到原初黑洞假說的證據。

(中時電子報)