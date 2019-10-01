美國洛杉磯一名女街友近日在地鐵月台唱歌劇樂曲，其歌聲非常優美。一名警員拍下該名女子的「演出」上傳網路，令這名街友瞬間變成網紅。這名女街友其實是個音樂家，因為生病花光積蓄，才流落街頭。

洛城女街友在地鐵表演美聲高音。(取自youtube)

根據東網報導，52歲的扎莫爾卡（Emily Zamourka）拉着購物車及手持數個裝滿個人物品的袋子，唱起歌劇大師普奇尼（Puccini）的名作。她說：「你知道我為何在地鐵站中唱歌嗎？因為這令我的歌聲更動聽。」警員在警局的網站上寫道：「洛杉磯是400萬人的家，此地有400萬個故事，400萬種聲音。有時你需要停下來，聆聽一些人的美妙聲音。」警局發言人指，他重複看了扎莫爾卡的影片50次。

扎莫爾卡是一名小提琴家及鋼琴家，但她沒有接受過歌劇訓練。她24歲時從俄羅斯移民至美國，本來是一名教師，後來健康出現問題，最終流落街頭。現在扎莫爾卡只能以停車場為家，睡在紙板上。她指，若有人能助她脫離露宿生活，她會很感恩。近30萬名網友欣賞過她的演出後，有人不忍她的才華被埋沒，已聯絡電視選秀節目，希望她能上台表演。

(中時 )