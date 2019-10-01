香港反送中運動以來首位被槍擊傷的示威者晚間完成手術取出子彈，但情況仍危殆。香港警方表示，因當時有大批示威者對警員進行暴力攻擊，警員受到嚴重生命威脅才會開槍制止，未來警方仍將繼續嚴正執法。

據《星島網》報導，大陸慶祝「十一國慶」時，香港各地卻爆發警民衝突。荃灣沙咀道較早時候示威者與警方爆發激烈衝突，有警員一度發射實彈，一名18歲男性示威者中槍倒地，左胸口位置中槍，警方隨即為他帶上氧氣罩後送院急救。

報導稱，傷者最先送往瑪嘉烈醫院，後轉送伊利沙伯醫院心胸外科，完成手術取出子彈，留醫深切治療部，但情況仍危殆。

警察公共關係科高級警司余鎧均在社交網頁表示，事發時大批暴徒在大河道大規模襲擊警員，警察發出警告後，施襲者仍繼續暴力襲擊，現場警員生命受到嚴重威脅，為拯救自己和同袍生命，向施襲者開了一槍。她說，警方不願意看到有人在事件中受傷，再次警告立即停止犯法行為，警方將繼續嚴正執法。

荃灣何傳耀紀念中學男女副校長得知消息後，前往醫院但未能探望傷者，仍然了解傷者情況中。而傷者親友亦到醫院了解。

(中時電子報)