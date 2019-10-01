旺中跳船？王又正反擊了。（影片自1:44:00開始)

對於友台政論節目近來頻頻拿中時報導打擊韓國瑜，直指旺中集團跳船不挺韓，讓主持人王又正「凍未條」回應了，今(1日)晚間在中天《新聞深喉嚨》不客氣地反擊：「你曲解單一新聞，就拿中時（報導）打擊韓國瑜，那你要不要把我們《深喉嚨》、《大爆卦》、《龍捲風》每天內容拿出來看？誰跳船？我們沒有跳船。」直指先跳船的是友台。

而謝寒冰也在節目中感嘆，表示覺得這樣的媒體操作很怪，中時中天因為報韓國瑜新聞多，報導韓國瑜民調高，所以被指是挺韓、韓天台，現在韓國瑜民調較低，又因為如實報導，被稱是跳船。

謝寒冰稱自己也感同身受，「大概一個月前，韓國瑜因為做一些事情我看不太下去，我就直接霹靂啪啦罵他一頓，結果這些媒體每一個都報，說我跳船了，馬上問我要不要去（上節目）。」讓他覺得很好笑，因為這就是個操作。

謝寒冰更舉例現場來賓王世堅，平常也會針砭自己的黨，難道他也跳船了嗎？更反嗆友台若要以這種標準去看待，「你已經變過來變過去，變過來又變過去，你要跳幾次煩不煩啊，你到底要跳幾艘船啊，你累不累？」讓王又正聞言笑歪。

(中時電子報)