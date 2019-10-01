2019年CTFA U19國際足球邀請賽1日在高雄結束4天激戰，中華隊最後一戰對陣直布羅陀，第31分鐘先由姚念平先馳得點，上半場終了前造成克隊自擺烏龍，第75分鐘再由賴維添得保險進球，以3比2勝出，3戰全勝贏得本次賽事冠軍。

中華U19小將這次由總教練陳俊明領軍，首戰靠隊長林明偉頭槌破門，以1比力克緬甸，次役則藉鄭知桓、賴維在3分鐘內連進兩球，反以2比1氣走香港，最後一役面對1勝1敗的直布羅陀，中華隊不輸就能奪冠，仍完成全勝留冠的任務。

中華隊上半場終了前造成直布羅陀自擺烏龍，隊長林明偉（右）與中場岳明峰相擁慶祝。（中華足協提供／李弘斌傳真）

(中時電子報)