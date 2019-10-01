CTFA U19邀請賽 中華隊3連勝留下冠軍 23:002019/10/01 中時電子報 李弘斌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中華隊姚念平（左）於第31分鐘率先攻破直布羅陀大門，興奮的狂奔慶祝。（中華足協提供／李弘斌傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019年CTFA U19國際足球邀請賽1日在高雄結束4天激戰，中華隊最後一戰對陣直布羅陀，第31分鐘先由姚念平先馳得點，上半場終了前造成克隊自擺烏龍，第75分鐘再由賴維添得保險進球，以3比2勝出，3戰全勝贏得本次賽事冠軍。 中華U19小將這次由總教練陳俊明領軍，首戰靠隊長林明偉頭槌破門，以1比力克緬甸，次役則藉鄭知桓、賴維在3分鐘內連進兩球，反以2比1氣走香港，最後一役面對1勝1敗的直布羅陀，中華隊不輸就能奪冠，仍完成全勝留冠的任務。 中華隊上半場終了前造成直布羅陀自擺烏龍，隊長林明偉（右）與中場岳明峰相擁慶祝。（中華足協提供／李弘斌傳真） (中時電子報) #中華隊 #U19 #賴維 #姚念平 #林明偉 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞洲盃女籃》中華痛宰印度開胡 今對澳洲搶4強 00:192019/09/27 體育 女壘逆轉克大陸 東奧門票還有機會 17:302019/09/27 體育 亞洲盃女籃》中華遭澳洲痛宰 將跟紐西蘭爭第5 00:112019/09/28 體育 中華女壘落空 澳洲奪走奧運門票 13:552019/09/28 體育 亞洲盃女籃》次節崩盤 中華輸紐西蘭拿第6 20:032019/09/28 體育 獵捕袋鼠軍 中華男足明開訓 04:102019/09/29 運動天地 19歲聯大新鮮人 騎車撞分隔島命危 11:482019/09/29 社會 12強賽》中華隊28人公布 外野竟沒陽岱鋼？ 15:452019/10/01 體育 2019年世界12強中華隊名單公布記者會 16:022019/10/01 體育 累了嗎？ 洪總「凱威、愷威」搞混了 18:262019/10/01 體育 體育熱門新聞 CBA》林書豪提兩要求 陸媒稱讚不耍大牌 - 體育 CBA》新賽季5大超級後衛 林書豪不如此人 - 籃球 CBA》林書豪熱身賽首秀 先發攻下21分 - 體育 中職》彭政閔清壘二壘打 兄弟下半季封王 - 體育 MLB》雙城放話屠龍 洋基澆冷水 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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