國民黨文傳會主委程美華。（黃福其／攝）

總統大選倒數剩四個月，國民黨中央今晚卻將負責選戰輔選及組織動員的組發會主委李哲華，轉調智庫擔任副執行長，且即日生效，遺缺由副秘書長杜建德兼任；而懸缺已久的文傳會主委，將由代理主委程美華真除。因適逢選前敏感時刻，黨中央此時人事大調整，格外引發關注。

據指出，李哲華昨天颱風天仍進中央黨部，處理輔選事宜，今天又陪同兼韓國瑜競選總幹事的黨副主席、秘書長曾永權，到桃園市進行競選工作會報。但黨主席吳敦義今天突然親自下令，趕在傍晚下班前批准這項人事調動，並臨時通知曾永權趕回台北審批該即日生效的人事案，事前曾、李兩人還私下談了一個多小時。

除了李哲華遭調職，黨中央並通過代理主委程美華真除文傳會主委一案。相關人事案，預計最快將送明天下午中常會通過。

李哲華是吳敦義愛將，突遭拔官調職智庫副執行長，形同冷凍，引起議論。李哲華今晚未接電話，程美華則表示對相關人事毫不知情。

據指出，國民黨黨務單位一級主管角力暗潮洶湧，檯面下內鬥事件時有所聞，甚至傳出有所謂「夫人派」，如今李哲華遭拔官冷凍、程美華真除，顯示大選當前，國民黨仍內鬥不止，讓不少黨內人士相當憂心。

(中時 )