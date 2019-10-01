日本的情趣旅館(Love Hotel)過去是年輕人的專利，現在卻成為中老年人大談黃昏戀的好去處。日本的搞笑藝人庄司浩在部落格中大談在情趣旅館打工的見聞，讓他最驚訝的是，幾乎看不到年輕人，尤其是上午時段幾乎都是銀髮族。

庄司表示，最近到情趣旅館的不是熟年夫妻就是找第2人生伴侶的中老年人。因為現在的情趣旅館幾乎都設有卡拉OK，可以讓熟年夫妻在此不受干擾、不用在意他人眼光地在密室歡唱。

再者，現在60歲以上離婚、再婚的人増加，倫理觀也改變，不像以前那麼保守，許多人認為，無論是幾歲都可以享受人生，所以60歲以後換第2人生伴侶之事已見怪不怪。

日本的情趣旅館的出入口大多很隱密，有沒有空房開車經過便知。(黃菁菁攝)

這些熟年愛侶表面上看似到情趣旅館唱歌，但其實他們的目的與年輕人差不多。庄司說，他們都是上午到旅館，先唱歌再做愛做的事，以掩人耳目。打掃的歐巴桑透露，「他們怎麼會是只來唱歌？該做的事還是都做了呀，每次垃圾桶都是面紙，床上也溼答答的，很髒耶！」

已退休的67歲男性透露，他在高中同學會上與高中網球社團小他兩歲的女性重逢，兩人情投意合並發展到一起上旅館的情感。男性自身是和女兒一家同住，為顧慮家人的感受，他們便白天出門利用情趣旅館，很驚訝的是，在那裡碰到的幾乎都是同年代的熟年情侶。

(中時電子報)