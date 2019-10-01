針對香港反送中活動造成多人受傷，警察對民眾開槍；國民黨深夜發表聲明，譴責香港警方暴力行為，並呼籲雙方理性以對，自我克制，勿再度出現流血衝突。另，企盼港府與民眾冷靜地進行溝通，平和落幕，讓香港早日恢復穩定。

(中時 )