香港反送中濺血 國民黨譴責港警 23:102019/10/01 中時 黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對香港反送中活動，警察對民眾開槍；國民黨深夜發表聲明，譴責港警暴力行為。（黃福其／攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對香港反送中活動造成多人受傷，警察對民眾開槍；國民黨深夜發表聲明，譴責香港警方暴力行為，並呼籲雙方理性以對，自我克制，勿再度出現流血衝突。另，企盼港府與民眾冷靜地進行溝通，平和落幕，讓香港早日恢復穩定。 (中時 ) #香港 #國民黨 #反送中 #港警 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 語出驚人？國民黨慰留郭 朱立倫建議楊秋興也找回 12:132019/09/27 政治 朱立倫籲找回楊秋興 網諷：陳明文一起找回 14:252019/09/27 政治 朱立倫要找回楊秋興 他贊成遭轟 14:382019/09/27 政治 朱只助選 重申韓朱配不存在 04:102019/09/28 政治要聞 吳敦義：國民黨與郭仍有兩岸和平共同目標 12:302019/09/28 政治 列名國民黨不分區？吳敦義：會思考 12:472019/09/28 政治 韓國瑜絕地反攻的唯一選擇 04:102019/10/01 時論廣場 郭台銘之亂，泛藍大咖該覺悟了 04:102019/10/01 時論廣場 當年輕人全球串聯街頭 04:102019/10/01 時論廣場 國民黨：堅決反對一國兩制 14:212019/10/01 政治 政治熱門新聞 大選在即 國民黨組發會主委突遭拔官 - 政治 蔡英文總統稱油罐車失火釀斷橋 網友：比韓爛1萬倍 - 政治 蔡英文：油罐車失火造成橋面斷裂？網驚呆了 - 政治 王金平恐沒下一步！傳親民黨屬意他出馬 - 政治 一邊一國玩真的！扁故鄉參戰確定 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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