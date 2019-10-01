大樂透今晚開獎，頭獎連19期槓龜；台彩預估，下期銷售金額1.85億元，頭獎上看5.9億元；若由1人獨得，將是今年大樂透最高單注獎金，也是第四屆經營以來第2高單注獎金。

根據台彩網站公告，第108000086期大樂透開獎的獎號，依大小排序分別為02、09、12、15、20、49，特別號為40。

大樂透今晚同時加開中秋節加碼的19組、100萬元獎項，總計開出5組，總中獎注數為5注，其中5組為單注中獎；台彩表示，尚有14組、100萬元獎項未開出，將於下期(10月4日)繼續加開。

(中時 )