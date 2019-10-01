大樂透連19槓 頭獎上看5.9億元 23:242019/10/01 中時 洪凱音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大樂透頭獎上看5.9億元，加上還有14組、100萬元的中秋節加碼獎項，彩迷不能錯過。(資料庫) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透今晚開獎，頭獎連19期槓龜；台彩預估，下期銷售金額1.85億元，頭獎上看5.9億元；若由1人獨得，將是今年大樂透最高單注獎金，也是第四屆經營以來第2高單注獎金。 根據台彩網站公告，第108000086期大樂透開獎的獎號，依大小排序分別為02、09、12、15、20、49，特別號為40。 大樂透今晚同時加開中秋節加碼的19組、100萬元獎項，總計開出5組，總中獎注數為5注，其中5組為單注中獎；台彩表示，尚有14組、100萬元獎項未開出，將於下期(10月4日)繼續加開。 (中時 ) #大樂透 #頭獎 #獎金 #中獎 #100 也許您會感興趣 推薦閱讀 美境外首發 那指100期貨30日掛牌 04:092019/09/27 財經要聞 非法旅宿頻傳 北市編列210萬檢舉獎金 15:502019/09/27 生活 大樂透18連槓 下期頭獎上看5.5億元 23:532019/09/27 生活 超級原舞曲 超過100位熱舞原民青年high翻台中 21:522019/09/28 生活 阿富汗總統大選投票 至少9死100傷 11:062019/09/29 國際 世界最速男 9秒76摘百米金牌 11:172019/09/29 體育 陸國慶閱兵 東風100超音速巡航導彈亮相 11:072019/10/01 兩岸 那指100期貨、富櫃200期貨、華南永昌富櫃200ETN 今掛牌 12:072019/10/01 財經 東風-41風頭遭搶 新航母殺手東風-100現世 12:242019/10/01 兩岸 發票26張中4張 女解密中獎靠一招 14:472019/10/01 日常 生活熱門新聞 南方澳大橋塌 台大教授眼尖揪：這地方壞了 - 生活 米塔吹垮南方澳大橋？氣象局曝昨天風雨程度 - 生活 南方澳大橋斷魂 完工前爆驚人巧合 - 生活 打開台灣斷橋史 30多年來這5座最驚魂！ - 生活 跨港橋垮驚險瞬間！油罐車司機：好痛 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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