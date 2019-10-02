大陸十月一日大規模慶祝建政七十周年，陸國家主席習近平同時重申堅持「和平統一、一國兩制」，但台港先後發生大規模示威抗議，共同反對「一國兩制」。對此，香港中文大學政治經濟學教授林夏如表示，因港臺年輕世代對大陸沒有信任，且北京卻情報失靈無法掌握政策成敗，現在只能盲目行事。

據《美國之音》1日報導，林夏如上周在華盛頓史汀生中心一場討論會上表示，雖然香港是亞洲金融活動中心，但多年來香港年輕人受困於高收入陷阱，港貧富差距日益嚴重，一般中產階級的收入無法滿足日常生活所需，更別談購房置產，而今年的情況將比往常更糟，香港年輕人的所得將落後於韓國和臺灣。

林夏如分析，對於香港經濟問題，港府的解決方針是求助於北京中央政府，但此決定只會讓北京對港治理有更多決定權；然而，除了經濟問題外，港人與北京基本價值觀不同，導致港人對北京不信任，這也是反送中運動持續的潛藏因素；然而，對香港的抗議，北京的反應是「在所有領域全面終結港人的信任，也傷害到北京自己的戰略目標」。

至於台灣方面，林夏如說，大陸對處理香港抗爭的強硬手法，對其想要在臺灣達到的目標完全沒有幫助。她以去年民調為例，「既是臺灣人也是中國人」比例不僅增加，支持統一的比例也提高了百分之四，為台灣民調過去三十年曾未有的現象，顯示習近平對台政策似乎在奏效。

林夏如接著表示，但這成果只過了幾個月就被打回原點，「人們不支持一國兩制、不支持統一、也不覺得他們是中國人」，且台灣政治人物現今也很少願意談論他們將如何與大陸合作，這等同「政治自殺」，且許多臺灣人都認為香港與臺灣所面臨的情況極其相似，而根據民調，40歲以下的臺灣人有超過七成支持香港的抗議。

林夏如強調，對於反送中問題，北京若允許特首直選可以解決抗爭困境，在6月時對五大訴求做出一些妥協，例如撤回逃犯條例修法，抗議行動可能會失去一些勢頭；但當局對抗爭做出的回應「太遲太少」，抗爭者看到更多制度等深層的問題，不願再回到最早的單純訴求。她認為，北京的情報系統可能出了問題，即使北京意圖良好但在政策上失敗，因此現在它完全是在盲目行事。

(中時電子報)