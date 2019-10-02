今年度余紀忠時報文化基金會「青年學者奬」揭曉。第一名獲中國時報創辧者余纪忠先生獎學金1萬美元，第二名獲余蔡玉輝女士奬學金1萬元，另6位獲「時報青年獎學金」每人6千美元；另備取1位。全部得奬人的姓名，就讀學校，及論文题目如下：

創辦者余纪忠先生奬學金：佘仁強（Shernuk, Kyle); 哈佛大學; 二十世紀末二十一世紀初，中華人民共和國和台灣的「族裔表逹」的文學和影視手法及其對創造當代「中國性」的影響力。

余蔡玉輝女士奬學金：唐葆真（Pao-chen Tang);芝加哥大學；泛靈想像-東亞電影中的後人類美學

時報青年學者奬學金得主6位分别為：

李藍天(Lantian Li); 西北大學；去商品化之徒勞：國家在中國製藥后發工業化程中的矛盾角色。

李澤人（Zeren Li); 杜克大學; 制度化尋租：非民主國家中企業與官員的政治關聯。

涂航（Hang Tu); 哈佛大學；革命猶存：當代中國的文學，思想和記憶政治。

趙智文 (Gabriel Chiu) ; 史丹佛大學；企業精神在中國。

林昱廷（Alex Yu-Ting Lin ); 南加州大學；以下犯上： 小國在大國地位競爭中的重要性。

曾小順（Xiaoshun Zheng); 西雅圖華盛頓大學；診斷少數民族：中國內亞邊疆的梅毒防治，民族衛生與國族建設。

備取：李尚曄（Sangyop Lee); 史丹佛大學；神的解脱論-神不滅論及中古中國本土佛教的起源。

今年的評審者為樊茂勇教授、劉嶽雲教授、蔡文輝教授、王晴佳教授、王德威敎授、葉文心教授、余似華小姐。

(中時電子報)