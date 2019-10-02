手中握有三枚冠軍戒的勇士當家一哥史提芬柯瑞，他在球團的媒體日上打趣表示，新賽季82場例行賽全勤，而且每場比賽都要打滿48分鐘，想要嘗嘗當鐵人的滋味。

史提芬柯瑞的這個願望幾乎是不可能實現的，而且在目前這麼激烈的對抗賽事中實在沒有必要這麼做。

不過，NBA史上倒是有一個人差點完成過，此人就是家喻戶曉的「大帥」張伯倫，他曾在1961-62賽季80場例行賽全勤，並且在其中79場比賽打滿48分鐘，唯一沒有打滿48分鐘的比賽是1962年1月3日與湖人之戰，他出賽40分鐘，隨後47場比賽全部打滿，寫下了NBA連續打滿全場的場次紀錄。由於加上延長賽的因素，張伯倫該季場均出賽高達48.5分鐘，寫下NBA史上最難跨越的一道障礙。

此外，張伯倫在這個球季場均50.4分、25.6籃板，單季場均得分至今仍是NBA紀錄，而單季平均25.6籃板則是史上第三，前二紀錄者同樣是張伯倫，分別是1960-61賽季的27.2籃板，以及1959-60賽季的26.96籃板。

更加恐怖的是，1962年3月2日張伯倫在與尼克之戰，全場出手63次命中36球，加上罰進28球，創下單場得到100分的前無古人，恐怕後也無來者的紀錄。

堪稱是「上古神獸」的張伯倫，在1961-62賽季寫下了多項NBA紀錄，而奧斯卡羅伯生(Oscar Robertson)也在這個賽季以30.8分、12.5籃板、11.4助攻，創下了單季場均大三元的紀錄，並且創下單季41次大三元的神蹟。

柯瑞生涯只有2個賽季打了80場比賽，分別是2009-10年的菜鳥球季以及2014-15賽季，生涯不曾打滿過82場例行賽，而且也不曾單季上場平均超過40分鐘，最高紀錄是2012-13賽季的38.2分鐘。

或許這是柯瑞的玩笑話，但新賽季勇士面臨著嚴苛考驗，因為在少了杜蘭特、伊戈達拉和李文斯頓等多好手的情況，加上克雷湯普生至少要缺席55場比賽，因此，柯瑞肩上的重擔無比沉重，勇士總管也曾表示會增加柯瑞的上場時間，在沒有受傷的情況下的確有可能讓他打滿82場，但出賽時間不可能沒有限制，想當鐵人的願望太不實際了。

(中時電子報)