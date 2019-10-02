勇士教頭科爾在球隊媒體日上談到杜蘭特和柯瑞，兩人聯手威力強大，可惜壓制了奪得例行賽MVP的機會，但幸好成就了彼此的榮耀(總冠軍)。

科爾自從接掌勇士兵符之後創下連續5季率領球隊勇闖總冠軍賽的個人輝煌紀錄，2016年夏天遭到騎士逆轉無緣衛冕之後，杜蘭特宣布加盟，隨即在2017與2018年實現二連霸，無奈今年杜蘭特和克雷湯普生先後受傷，三連霸夢碎，杜蘭特也決定投奔布魯克林籃網。

科爾表示，「杜蘭特和柯瑞攜手合作的這三個球季，兩人表現都非常出色，可惜在MVP的投票上卻各自流失了支持者，導致無緣高捧獎座，雖然錯過了個人獎項，但我相信兩人並不在乎，因為他們也成就了彼此。」

科爾說，如今杜蘭特離隊，克雷湯普生有傷在身，柯瑞必須挺身而出，他的表現也將左右著勇士的戰績，沒有意外的話，他應該再次成為MVP爭奪熱門人選才對！

(中時電子報)