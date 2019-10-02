有位暱稱「金庸」的PTT鄉民，行為很土豪哥，他曾曬出8億元存款，並透露在台北市文山區、大安區、信義區、士林區的不少大型店面，幾乎都是他家所有。土豪哥「金庸」才剛以週薪5萬元高價雇用私人司機，近日又喊出願意開出月薪12萬徵人幫收「房租」，PO文貼出後立刻引發網友暴動，網友們紛紛狂丟履歷。

土豪哥「金庸」近日又在PTT上徵人了，他PO文寫說，「好奇12萬這樣的薪水有人會想做嗎？」土豪哥「金庸」說，這份工作基本就是收房客的租金，且「大額月租50w（萬）以上的基本店家都開票，小額20w（萬）以下有的都會收現」，每天租金收完後就上繳，所以應該不用怕被搶。

土豪哥「金庸」說，「有人說為何不匯款？我們跟店家的互動就是這樣，店面有何問題收的時候都會閒聊，也算是另類的周旋，收租不少店家去吃都不用錢，配一部進口車油錢也是算我們的，也算是另類的福利，更多好處是認識異性機會大大增加！所以就只是去拿租金這樣！」

PO文貼出後立刻引起網友們暴動，紛紛狂丟履歷、自我介紹，「我10萬就好」、「我四萬就好 懇請一個機會」、「乾爹認真？」、「爸，這我來就好，包維修」，也有人酸說「PO在這邊就要真的請呀，不要假問卦真炫富」，土豪哥也超狂回應「酸酸這樣想沒差 我就有錢沒處花啊」。

土豪哥「金庸」過去也曾自爆，有房客說要繳房租，當下他以為是要去拿支票，再加上店面離他家很近，於是選擇步行前往。沒想到到了現場後卻是450萬的白花花鈔票，靜靜躺在沒有任何防護的月餅紙袋中，讓他直呼「感覺被擺了一道！」當時PO文一出，也是造成轟動，網友們一片呼喊他「爸爸」。

(中時電子報)