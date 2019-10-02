南方澳跨港大橋崩塌，造成6人失聯，目前已證實其中2人死亡。（李忠一攝）

1日深夜11時35分許，大橋倒塌現場一陣騷動，並先後發現2具遺體。（李忠一攝）

宜蘭縣南方澳跨港大橋崩塌，造成6名外籍漁工失聯，受困在橋下的3艘漁船，其中一艘已經脫離，原先傳出該艘船有2人受困，但仍未發現，不過船隻滿是海水，須抽水後才能確認，今天（2日）凌晨0時，內政部長徐國勇證實，受困在中間的船隻，尋獲2名外籍漁工遺體。

徐國勇也說明搜救的難度，他解釋，搶救的黃金時間是在退潮時間，因為橋體不太會動，但漲潮時受困船隻會上浮，難以救援，但一天只有2次退潮，下次救援黃金時間是凌晨2時。

但搶救第一步，必須將漁網撈上來，徐國勇說，漁網對漁民來說是非常貴重的財產，但會影響潛水人員搜救，但撈漁網並不容易，且該漁網有1至2公里長，在海底又特別重。

徐國勇指出，發現的2具漁工遺體，應都是受困在中間的新臺勝366號漁船。隨徐國勇的證實，6名失聯船員，已有2人不幸死亡。

除徐國勇在場坐鎮外，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍，以及宜蘭縣長林姿妙都徹夜守候在現場。

(中時 )