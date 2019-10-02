跨年活動陸續公佈，包括五月天、蔡依林日前接連公布即將在台灣舉辦演唱會，陪粉絲到2020年，而近期在網路上也流傳一張圖片，表明五月天將參加台北市跨年，此外同場還有韓國天團Super Junior子團D&E，讓粉絲全都嗨爆，不過五月天今年將在桃園國際棒球場舉行自己的演唱會，加上跨年演唱會開場時間較晚，外界猜測五月天應該會在台北唱開場，在趕到桃園開唱。

五月天先前公布於桃園國際棒球場開唱，將在12月21、22、24 、25、28、29、31、2020年1月1、3、4，舉行總共10場演唱會，上週開賣當天門票瞬間售罄，還一度傳售票系統大當機，而今年台北跨年晚會由有「五月天概念股」之稱的必應創造取得承辦權，也間接讓五月天睽違7年唱回台北跨年傳聞鬧得沸沸揚揚。

網路近日瘋傳台北跨年卡司陣容，包括五月天、SJ D&E等大咖。（翻攝臉書）

過去台北跨年喜愛找韓星助陣，像是Rain、EXID等皆曾來台陪粉絲跨年，如今傳出SJ D&E將唱跨年，有一派粉絲認為，SJ 10月即將帶著新專輯回歸，行程必定排滿，不太可能來台參加跨年活動，且韓國每年底固定會有盛事活動，若D&E真的來台參加跨年，也間接代表他們不會出現在韓國各家電視台舉辦的年底跨年典禮。

除了五月天與SJ D&E之外，圖片上也出現黃子佼和Lulu師徒聯手主持，以及大馬歌手黃明志、博恩夜夜秀主持人曾博恩等卡司。由於確定卡司尚未出爐，五月天所屬的相信音樂也表示，「目前行程還在規劃中，有消息會官方公佈。」

(中時 )